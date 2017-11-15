Новосибирский спортсмен стал двенадцатикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

По итогам троеборья Сергей Федосиенко одолел вес более семисот килограммов.

В чешкском Пльзень спортсмен выступал в весовой категории до пятидесяти девяти килограммов. Он одержал победу уже в первый день соревнований, как сообщила пресс-служба областной Федерации пауэрлифтинга: «Сергей справился с 285 кг в приседании, со 180 кг в жиме лёжа и 267,5 кг в становой тяге. Итоговая сумма троеборья — 732,5 кг». Сам Федосиенко остался не совсем доволен результатами: «Соревнования пошли не по тому принципу, на который я рассчитывал. Вес ушёл, комбинезон стал великоват, поэтому движение совершенно не чувствовал. В итоге только два подхода из трёх в активе, и всего 285 кг. Хотя планировал 295 кг. Жим ещё хуже — в первом подходе судьи где-то увидели отрыв таза, пришлось повторять. А в третьем подходе потерял опять сознание... В итоге жалких 180. Тяга по плану 240–255–267,5 кг». Сергей занимается пауэрлифтингом с 1998 года и имеет звание заслуженного мастера спорта России.