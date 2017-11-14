Новосибирские спортсмены привезли из Китая килограмм золота

Чемпионат мира по традиционному ушу принес одиннадцать медалей.

В соревнованиях приняли участие около четырех тысяч спортсменов из пятидесяти двух стран. Новосибирские борцы завоевали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали — это первый подобный результат. Для большинства из них это были первые взрослые соревнования — до этого спортсмены выступали как юниоры. Их тренеа и президент Федерации ушу в Новосибирске Сергей Сыщиков поделился радостью: «В состав сборной России на этом чемпионате вошло семь спортсменов из Новосибирска: Денис Казанцев, Дмитрий Минин, Алина Подольская, Илья Литвинчук, Владимир Камашев, Сергей Суховей и Иван Молчанов. Это молодое поколение, которое мы вырастили в Новосибирске. До сегодняшнего дня таких результатов у нас не было. Одна медаль весит двести граммов. Получается, что килограмм золота привезём».

Фото предоставлено Сергеем Сыщиковым