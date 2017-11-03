Три участника из Новосибирска попали на конкурс «Я — комментатор» Первого канала

Победитель получит возможность комментировать футбольный матч с Виктором Гусевым.

Игра между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве. Участники проекта записали свои комментарии к трехминутному ролику, которые Первый канал начал демонстрировать на своем сайте с середины октября. Видео состоит из нарезок трех различных матчей российской сборной — со Словенией, Андоррой и Голландией в 2008 году на Чемпионате Европы. От Новосибирска в проекте приняли участие Денис Табаков, Михаил Артёмов и Алексей Гришин. 4 ноября завершится народное голосование, и пять участников пройдут в следующий этап, еще пять выберет жюри. Денис Табаков сейчас находится на шестом месте в рейтинге, у него больше тысячи голосов, у Михаила Артёмова и Алексея Гришина — около двухсот. Табаков не первый раз участвует в подобных проектах — до этого он доходил до финала в похожих конкурсах канала НТВ и даже получал приглашение на работу.