Хоккейная «Сибирь» победила финский «Йокерит»
Новосибирская команда одержала победу над клубом из Хельсинки со счётом 2:1.
Матч между «Сибирью» и «Йокерит» был домашним в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первый тайм «хозяева» оставили за собой со счетом 1:0, шайбу забил новичок Бергстрём на семнадцатой минуте. Следующая шайба была снова от «Сибири», но после нее во втором периоде «Йокерит» предприняли попытку отыграться, так что счет стал 2:1. Последний тайм команды не изменили ситуацию, так что победа была присуждена новосибирской команде. Это вторая победа «Сибири» на финнами, сейчас она располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.