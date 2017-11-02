Хоккейная «Сибирь» победила финский «Йокерит»

Новосибирская команда одержала победу над клубом из Хельсинки со счётом 2:1.

Матч между «Сибирью» и «Йокерит» был домашним в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первый тайм «хозяева» оставили за собой со счетом 1:0, шайбу забил новичок Бергстрём на семнадцатой минуте. Следующая шайба была снова от «Сибири», но после нее во втором периоде «Йокерит» предприняли попытку отыграться, так что счет стал 2:1. Последний тайм команды не изменили ситуацию, так что победа была присуждена новосибирской команде. Это вторая победа «Сибири» на финнами, сейчас она располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.