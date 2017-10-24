Спортсменка из Новосибирска стала лучшей фитнес-моделью России

Новосибирские участники привезли из Астрахани четыре медали первенства России по бодибилдингу и фитнесу.

На соревнования прошедшие с 20 по 22 октября, приехали около восьмисот спортсменов из пятидесяти регионов России. Участников из Новосибирска было одиннадцать. Персональный тренер Алиса Михайленко стала лучшей в номинации «Фит-модель среди женщин» — по дефиле в купальниках и вечерних платьях судьи оценивали спортивный рельеф, мышечную массу, общий образ и подачу. Требования к спортсменкам несколько иные, чем к мужчинам-бодибилдерам — от них не требуется чрезмерная мускулистость, за это могут даже снять баллы. Теперь девушке предстоит участие в чемпионате мира, который пройдет в Риге. Остальные три медали достались мужчинам — Александр Денисенко занял второе место в номинации «классический бодибилдинг 180 см», Игорь Пахоменко и Алексей Мальнев взяли «бронзу» в категориях «фитнес-мужчины» и «пляжный бодибилдинг мастера».