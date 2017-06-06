ХК «Сибирь» запускает первое в истории российского хоккея реалити-шоу «Хочу в «Сибирь»

Победитель месячного марафона заключит однодневный контракт с хк «Сибирь», он проведет игровой день с командой в качестве игрока, попадет в заявку на официальную игру КХЛ и будет присутствовать на скамейке запасных во время матча.

Принять участие в реалити-шоу имеют шанс только непрофессиональные хоккеисты от 18 до 40 лет, которые не занимались хоккеем официально после того, как им исполнилось пятнадцать лет. Отбор будет проходить в три этапа: 7 июля в ходе специализированной тренировки жюри отберет из числа зарегистрированных участников тридцать человек, которые проведут два тренировочных дня с наставниками проекта – заслуженным тренером Беларуси Виталием Стаиным и экс-капитаном «Сибири» Сергеем Климовичем. В итоге продолжат соревноваться за главный приз двенадцать участников – десять полевых игроков и два вратаря. На втором этапе отбора они будут тренироваться три недели по два раза в неделю, а победитель будет определен с помощью смс-голосования. А тройка лучших игроков примет участие в традиционном Мастер-шоу хк «Сибирь» на Дне болельщика, который состоится в ЛДС 10 августа.

Текст: Павел Ютяев