Новокузнецкий хк «Металлург» исключен из состава КХЛ сезона 2017/18

Решение исключить новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» из числа участников Континентальной Хоккейной Лиги было принято на совете директоров лиги. Причина – слабые спортивные и финансовые показатели.
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но его инициатива была отклонена. Ранее состоялось заседания правления КХЛ. По его итогам президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что идеальное количество участников турнира – 24 клуба.
В следующем сезоне новокузнецкая команда вступит в ВХЛ – второй по значимости лиге.
«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За девять лет существования лиги новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф.
Решение исключить «Металлург» из КХЛ прокомментировали видные хоккейные деятели.
Вячеслав Быков
бывший главный тренер сборной России по хоккею
Вот в КХЛ вкладываются большие средства, в первые команды. Но ведь хорошие игроки появляются благодаря Новокузнецку, и они потом подпитывают клубы-фавориты. Что же вы, ребята, хотите спилить сук, на котором сидите? Лбом упасть захотели?
Дмитрий Чернышенко
президент КХЛ
Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Достижения команды – это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.
Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров – в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время
Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России
Решение КХЛ комментировать не могу. У них есть совет директоров, в который я не вхожу. Но что делать, если в таком хоккейном городе [как Новокузнецк] такая посещаемость? КХЛ показала, что «Кузня» внизу по всем показателям. Думаю, руководство само виновато в сложившейся ситуации
По материалам sports.ru
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