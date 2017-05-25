Новокузнецкий хк «Металлург» исключен из состава КХЛ сезона 2017/18

Решение исключить новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» из числа участников Континентальной Хоккейной Лиги было принято на совете директоров лиги. Причина – слабые спортивные и финансовые показатели.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но его инициатива была отклонена. Ранее состоялось заседания правления КХЛ. По его итогам президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что идеальное количество участников турнира – 24 клуба.

В следующем сезоне новокузнецкая команда вступит в ВХЛ – второй по значимости лиге.

«Кузня» выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За девять лет существования лиги новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф.

Решение исключить «Металлург» из КХЛ прокомментировали видные хоккейные деятели.

