Спортсмены из более чем восьмидесяти танцевально-спортивных клубов приехали из двадцати шести городов России, Казахстана, Узбекистана и Китая. Самые многочисленные делегации представили Новосибирск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Томск и Барнаул. В этом году впервые в турнире приняли участие пары из Узбекистана и Китая, а в судейскую коллегию вошли судьи из Казахстана, Испании, Узбекистана, Китая и России.

Роман Панин Организатор турнира по танцевальному спорту «Столица Сибири 2017», руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф». Впервые в этом году на соревнованиях была представлена такая широкая география участников из России: от Подмосковья до Хабаровского края. Стоит также отметить, в этом году впервые в истории соревнований участники получили возможность подтвердить свои спортивные разряды.

Организаторами соревнований выступили Союз танцевального спорта России, Федерация танцевального спорта Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и танцевально-спортивный клуб «Триумф».