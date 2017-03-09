Пока власти Новосибирска решают, что делать с один из главных долгостроев на площади Маркса – ДК «Сибсельмаш», зданию придумывают применение в существующем виде. Так бренд Drive Me при поддержке Федерации сноуборда России организует здесь соревнования по сноуборду в городской среде в дисциплинах джиббинг и фристайл, которые пройдут 11 марта с 12.00. Специально для этого внутри несостоявшегося дворца культуры организован экстремальный парк с фигурами для городского сноубординга.

В программу субботнего баттла войдут два квалификационных этапа и финальный заезд. Райдеры будут разделены на две группы, в которых каждому участнику за определенное время необходимо продемонстрировать технику и стиль исполнения трюков на трамплинах, перилах и других конструкциях.