Спортивный портал championat.com: «Борьба за первую строчку велась до последней минуты, долгое время маскоты "Сибири" и "Локомотива" имели равное количество голосов, однако на последнем отрезке талисману новосибирского клуба удалось вырваться вперед».

В итоге талисман ХК «Сибирь» — суровый сибирский снеговик — занял первое место, второе место досталось талисману ХК «Локомотив» — мишке,а на третьем месте расположился белый медведь из ХК «Трактор».





За звание «самого яркого маскота КХЛ» также боролись - маскоты «Металлурга» (Магнитогорск), «Барыса», «Авангарда», «Динамо» (Минск) и «Северстали».



