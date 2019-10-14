ИКЕА делает подарок тем, кто любит животных

На сайте ИКЕА пояснили цель акции: «Мы бы очень хотели, чтобы на зиму в приютах осталось как можно меньше животных, а жизнь тех, кого не забрали, стала хоть немного комфортнее». До 30 октября любой желающий может оставить в «конуре» за кассовой линией товары из коллекции для домашних животных «Лурвиг», которые сотрудники магазрна передадут в приюты. Акция действует во всех торговых точках Новосибирска.