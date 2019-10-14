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ИКЕА делает подарок тем, кто любит животных

До конца октября те, кто возьмет домой кошку или собаку из любого приюта, получат товар из серии «Лурвиг».

На сайте ИКЕА пояснили цель акции: «Мы бы очень хотели, чтобы на зиму в приютах осталось как можно меньше животных, а жизнь тех, кого не забрали, стала хоть немного комфортнее». До 30 октября любой желающий может оставить в «конуре» за кассовой линией товары из коллекции для домашних животных «Лурвиг», которые сотрудники магазрна передадут в приюты. Акция действует во всех торговых точках Новосибирска. 

Лидия Осинцева ,
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