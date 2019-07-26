Прием ведут Выдра, Бильбо и Снегурочка: необычные артисты посетили онкогематологическое отделение ЦРКБ Краснообска

В гости к маленьким пациентам, проходящим химиотерапию, приехали участники школы танцующих собак Rocks Dog, чтобы поддержать детей в их борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Давно известно, что положительные эмоции благотворно влияют на здоровье: придают сил, повышают мотивацию к лечению, да и просто улыбка – само по себе лекарство. А улыбаться было чему. Ведь в качестве врачей, прописавших хорошее настроение для борьбы с болезнью, выступили танцующие собаки: бордер колли Выдра, Ариана, Бильбо и Альфа, австралийский хиллер Бени и цвергшнауцер Чили.

«Наша школа танцев с собаками существует около года, но в качестве «врачей-благотворителей» они выступают впервые, – рассказывает Юлия Немова, тренер Rocks Dog, – Когда Благотворительный фонд «ЖИВИ» обратился к нам с идеей поддержать тяжелобольных детей, все, абсолютно все наши танцоры захотели поехать. Но возможности площадки перед больницей не безграничны, поэтому на первый раз мы приехали скромной компанией. Зато есть повод встретиться снова».

«Арабская ночь» и «Эй, моряк», песня кота Матвея из музыкальной детской сказки и просто импровизация под ритмичную музыку – целый час мохнатые артисты кружили в танце перед благодарными зрителями. И хоть сейчас не Новый год, в конце представления на импровизированную сцену вышла Снегурочка со своим несравненным волшебником. Они на языке Терпсихоры (музы танца) поздравили пациентов с началом нового периода – периода выздоровления в их жизни. А на память каждый ребенок получил магнит с эмблемой клуба.

После официальной программы, все желающие смогли лично пообщаться с артистами и выразить свою благодарность объятиями и лаской.

«С маленькими зрителями остались пообщаться Бильбо, Ари, Выдра и Чили. Бени у нас с детьми не знаком, а Альфа очень громкая, хоть и любит внимание, – комментирует Юлия Немова, – Наши артисты собаками-терапевтами в полной мере не являются, однако они очень тонко чувствуют людей. Например, Бильбо со взрослыми может неаккуратно себя повести, но если рядом ребенок – это не собака, а сама нежность и деликатность».

Подобные мероприятия на «ура» встречаются не только пациентами и их родителями, но и врачами.

«При согласовании мероприятия, со стороны руководства больницы мы увидели только одобрение, – рассказывает Ксения Алешина, руководитель Благотворительного фонда «ЖИВИ», – Более того, во время танцев часть медперсонала смогла выделить пару минут и тоже восхититься танцующими собаками. После таких радостных событий, врачи неизменно отмечают улучшение состояния пациентов».

После взаимных объятий и восторгов, ученики школы танцев с собаками обещали приехать снова, чтобы еще раз мохнатые врачи смогли прописать детям такое важное и нужное лекарство – смех и улыбки.

Текст: Татьяна Лузанова

Фото: Надежда Семченко