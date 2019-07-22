Яндекс помогает искать пропавших животных

На сайте размещены подробные инструкции, что делать в первые часы и сутки, если потерял или нашел питомца, и как отличить домашнюю кошку и собаку от уличной. Сервис работает бесплатно для всех, чтобы начать им пользоваться, нужно заполнить карточку животного, которую Яндекс преобразует в объявление на рекламных местах, которое пользователи привыкли видеть в интернете. Его будут показывать в рекламной сети Яндекса тем людям, которые находятся недалеко от места пропажи. Радиус для показа объявления определен на основании информации о поведении потерявшихся собак и кошек. Разработчики заверяют, что хотя они не могут гарантировать, что сервис найдет питомца, они надеются, что технологии и медийные возможности Яндекса смогут существенно увеличить количество неравнодушных людей, способных помочь в поиске.