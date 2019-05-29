В Европе в торговых сетях установлены специальные автоматы, измельчающие стекло и пластик для дальнейшей переработки. Авторы инициативы предлагают вернуться к советской практике и платить горожанам деньги за сданную тару — таким образом у них будет стимул возвращать использованные бутылки в магазины. Ориентировочная стоимость одной бутылки может составить пять-семь рублей. Сейчас высокий объем мусора — экологическая проблема номер один. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.