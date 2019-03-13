В «Победе» обьяснят, почему мы распространяем фейковые новости

С лёгкой руки президента США Дональда Трампа о fake news заговорили абсолютно все — от полицейских до биологов. Исследование 2017 года, опубликованное в «Science», показывает, что в социальных сетях у фейковой новости шанс быть распространенной на 70% процентов выше, чем у настоящей. Социальные антропологи задаются вопросом, почему в обществе возникает потребность в распространении ложных новостей? Может ли их распространение быть симптомом социального напряжения? Что кроется за фейковыми новостями? Об этом и других вещах на лекции расскажет Александра Архипова.

Александра Архипова — антрополог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, член исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора».