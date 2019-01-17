Завершилась благотворительная театральная акция «Будьте добры!»

Благотворительная акция проводится уже девять лет по инициативе актрисы Дарьи Емельяновой, и в ней участвуют артисты нескольких новосибирских театров. Зрители приносят игрушки и предметы гигиены, а также жертвуют деньги — на них покупается нужное оснащение, оборудование и передается в пользование Дому ребенка №1. Театр «Глобус» принимал для воспитанников Ояшинского детского дома-интерната подарки: развивающие и музыкальные игры, канцелярию, новые игрушки, подгузники. Специально для пополнения копилки акции «Красныйфакел» выпустил лимитированную серию новогодних открыток, для которой сфотографировались артисты ведущих новосибирских театров. В фонд акции также пошли деньги, вырученные за билеты на два мероприятия в театральном «КаФе»: игру «Театральная мафия» и концерт «Будьте добры!», которым по традиции завершается акция.