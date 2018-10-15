Банк подарил детям полтора миллиона

В рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» новосибирскому Центру реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» передали сертификат для приобретения медицинского оборудования.

Кроме этого, для маленьких пациентов устроили настоящий праздник — к ним в гости пришли легендарные Филя и Степашка, чтобы помочь им поскорее выздороветь. В этом году программе «Мир без слез» исполнилось пятнадцать лет. «Наш муниципальный реабилитационный центр — это уникальное учреждение по созданию доступной среды в городе. Мы ценим любую поддержку, особенно ту, которая приходит в нужный момент, — отметил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — В чем особенность момента? Через несколько недель мы открываем новое здание центра «Олеся», которое помогает и детям с патологиями здоровья и, что не менее важно, их родителям. Ведь зачастую, оказавшись один на один с проблемой, родители не знают, как себя вести и что делать. Наша задача — создать все условия, чтобы семьи, где растут дети с ограниченными возможностями, чувствовали себя комфортно в городской среде. Поэтому хочется сказать спасибо банку ВТБ за внимание и поддержку нашего города».