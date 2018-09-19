«Музей для людей»: в Новосибирске проходит фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства

С 19 по 21 сентября на «Музее для людей» будут работать две программы для профессиональной аудитории — дискуссионная и конкурсная. Обсудят темы маркетинговых коммуникаций, создания репутации, способов продвижения, повышения лояльности аудитории, реализации проектов и многие другие. В рамках конкурсной программы Фестиваля свой опыт в области продвижения культурных и социальных проектов представят двенадцать музеев из разных регионов России. Победитель получит возможность участия в образовательной программе. Среди спикеров Фестиваля — Стив Ким, исполнительный директорлидера выставочной и культурной индустрии Южной Кореи, руководитель дизайнерского бюро Moniteurs GmbH в Берлине Изольда Фрей, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» и директор благотворительного Фонда «Искусство быть рядом» Елизавета Фокина и управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng Александр Ларьяновский.

Подробная информация о программе, спикерах, мероприятиях, расписании размещена на официальном сайте Фестиваля.