В Новосибирске определились с идеальным возрастом для брака

Более тысячи пользователей сети «Фотострана» спросили, когда лучше жениться.

Неожиданно значительное количество жителей Новосибирска сообщило, что оптимально вступить в брак рано — около девятнадцати лет. Главным аргументом стали дети — считается, что они в молодых семьях более здоровые, и сил у родителей больше. На два процента больше — двадцать восемь — респондентов думают, что лучше подождать сознательного возраста и жениться ближе к тридцати годам, чтобы к этому времени успеть найти себя и определиться в жизни. Вторым по популярности вариантом стал «любви все возрасты покорны» — решение каждой пары индивидуально.