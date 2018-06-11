В Музее Новосибирска покажут самых красивых бабушек

Фотографии для экспозиции «Моя красивая бабушка» собирали по всему Новосибирску — еще в начале весны сотрудники музея попросили горожан прислать фотографии своих бабушек или прабабушек для участия в конкурсе. Участники рассказали о своих родственницах: что они любили, чем увлекались, чем запомнились в семье. Победителями, которых объявили в начале лета, стали Инесса Еренбург, Ирина Сыроквашина, Инна Голдырева, Анна Катионова, Марина Гачко, Александра Зайцева, Анна Драй, Маргарита Вяткина. «К открытию выставки будет выпущен буклет, куда войдут истории и фотографии всех участников конкурса «Моя красивая бабушка». Каждый победитель и участник конкурса получит такой буклет и приз, который будет состоять из сувенирной продукции Музея Новосибирска», — это рассказала сотрудник музея Евгения Шаталова.

Точную информацию о дате и времени начала работы выставки можно будет узнать на сайте m-nsk.ru и в социальных сетях.