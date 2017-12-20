Почти сто новосибирских школьников отправятся в Кремль

Делегация на президентскую елку поедет в Москву 24 декабря.

Поездку организует Министерство науки Новосибирской области — в столицу отправятся отличники, победители различных олимпиад и соревнований, дети военнослужащих и сироты. Всего делегация будет состоять из восьмидесяти одного ребенка, педагогов, врача и сотрудника полиции. Традиция Елки в Большом Кремлевском Дворце существует с 1954 года — для детей организуют новогодний спектакль с использованием специального светового и звукового оборудования. Подготовка в ней начинается еще весной: Московская Федерация профсоюзов объявляет конкурс проектов детских праздников в Кремле, затем общественная комиссия выбирает лучший сценарий. В большой творческой лаборатории для создания костюмов, декораций, озвучивания, музыкального сопровождения спектакля трудится около трех тысяч человек.