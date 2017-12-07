Новосибирская область вошла в двадцатку рейтинга туристической привлекательности

Лидером ожидаемо стал Краснодарский край, сразу за ним идет Москва с Московской областью на третьей позиции.

Уровень развития гостиничного бизнеса и популярность у туристов поместили Новосибирскую область на двадцатое место — ранее так высоко она не поднималась. Аналитики учитывали инфраструктуру, доходы туристической отрасли, популярность региона у россиян и иностранцев, экологическую обстановку, уровень криминала и даже такой параметр, как «гостеприимство». Для получения полной картины авторы опрашивали представителей местных властей и работников индустрии. Среди сибирских соседей Новосибирск уступил Алтайскому краю и Иркутской области, занявшим седьмое и тринадцатое место соответственно.