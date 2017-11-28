Новосибирская мама стала самой красивой в России

Екатерина Дикарева одержала победу на конкурсе «Миссис Топ Мира. Россия-2017».

По условиям, участницы должны быть старше двадцати пяти, активно заниматься «бизнесом, спортом, политикой, культурой, медициной, общественная жизнью, семьей» и «сочетать в себе внешнюю привлекательность, целеустремленность и женственность». Председателем жюри был Сергей Зверев. Участницы дефилировали как в вечерних платьях, так и в национальных костюмах. Кроме красавицы из Новосибирска, ленты получили участницы из Томска и Северска. У Екатерины собственный бизнес и восьмилетняя дочь, сейчас ей предстоит подготовка к поездке в Колумбию на мировой конкурс, где она будет представлять Россию.