Новосибирск вылетел из «Танцев»

Юлианна Кобцева проиграла «Черному Бриллианту».

В начале выпуска новосибирская танцовщица попала в число участников, которых зрители поставили под угрозу выбывания. Сдержав свое обещание, Татьяна Денисова дала своей любимице возможность показать себя с другой, лирической стороны — номер, который поставили для Юлианны и Александра Крупельницкого, затрагивал темы любви и взаимной поддержки. В ролике, показанном перед началом выступления, девушка откровенно сказала: «Я просто понимаю, что у меня этого никогда не было. У меня были отношения, но во всех отношениях я была одна. Я всегда столько вкладываю в карьеру, творчество. Я вот, как танк, всегда шла вперед, и я никогда не ждала поддержки от мужчины. И вот сейчас — здесь, на проекте, — я не потому, что в меня верил мой бойфренд, нет. Потому что я в себя верила».

Наставница осталась довольна танцем, назвав исполнение Кобцевой «тонким и чувственным», но, когда встал выбор, оставила в проекте другого участника своей команды Уэйда Лайона.