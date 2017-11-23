Новосибирская школьница вышла в финал конкурса на «Россия 1»

Гимнастка Алина Писяч удивила жюри «Синей птицы» сложным трюком.

Она занимается спортом уже десять лет: в три года пришла в художественную гимнастику, а в десять — в воздушную. Алина тренируется шесть дней в неделю, поэтому за сам номер не переживала, опасение вызывал только новый сложный костюм. Пианист Денис Мацуев отозвался, что оценить выступление гимнастки невозможно, «потому что это какой-то шедевр», а Николай Цискаридзе отметил музыкальность исполнения. Конкурс талантов «Синяя птица» существует два года, сезон 2017 года — третий по счету. Главный приз — миллион рублей, изначально для участия отобрали сто человек.