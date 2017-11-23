Сергей Стиллавин раскритиковал новосибирский чемпионат по чтению

Ведущий считает название «Открой рот» неуместным.

Чемпионат впервые провели в Новосибирске зимой 2011 года, и с тех пор его подхватили во многих городах России: члены жюри предлагают участникам выразительно прочитать отрывок из книги и затем оценивают артистизм. Сергей Стиллавин выразил возмущение названием «Открой рот» на своих страницах в соцсетях, написав: «Так назвали не профессиональное состязание ЛОР-врачей, не олимпиаду для стоматологов и даже не конференцию создателей видео для взрослых. Назвать литературный конкурс словосочетанием «Открой рот» — это значит нагло продемонстрировать прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению. От этого названия за версту тянет физиологичностью, и на ум постороннему наблюдателю уж точно не приходят ни Татьяна Ларина, ни Бэла и ни Настасья Филипповна. Представляется лишь образ бесцеремонного врача или, на худой конец, размалеванная яркой помадой похотливая женская пасть». Он раскритиковал создателей чемпионата, посетовав, что «никто не посмел объяснить хозяевам конкурса, насколько далеки они от литературы, на которой, судя по всему, делают неплохие деньги».

Автор идеи «Открой рот» Михаил Фаустов не остался в долгу и парировал на своей стене ВКонтакте: «Он-то [Стиллавин], в отличие от меня, очень хорошо знает, что такое торговать селедкой или сбывать ковролин, а также отлично умеет считать деньги в чужих карманах. Уважаемый Стиллавин, имею сообщить вам и всем остальным присутствующим, что ОР — проект некоммерческий и таковым останется, покуда я, его основатель, жив». Ранее организатор объяснил название чемпионата просто: «Я не представляю, как можно читать вслух с закрытым ртом».