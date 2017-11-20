Самой красивой стала участница-переводчик.

Мисс Новосибирск International» ставит своей целью не только выбрать самую привлекательную девушку, но и дать возможность показать свою культурную индивидуальность. Участницы представляют различные объединения и организации города, поэтому один из обязательных выходов, кроме вечерних платьев, творческих номеров и «деловой современной женщины» — «национальный». В этом году девушки надели ленты как России, так и Бурятии, Ямала, Казахстана, Украины и Китая — стран, с которыми они каким-то образом связаны. Победительница, двадцатилетняя Кристина Давлетшина, представляла Китай — несмотря на то, что живет в Новосибирске, она - переводчик китайского языка.

Фото: Матвей Mikhalych