Дед Мороз приехал в Новосибирск на полтора месяца раньше

Главный дедушка страны рассказал, о чем мечтают в преддверии Нового года.

В Новосибирск Мороз приехал без Снегурочки, но с телеведущим Сергеем Малоземовым, актрисой Оксаной Сташенко и министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым. Новогодний «тур» включает в себя двадцать девять городов. Дед Мороз привез с собой много подарков, часто из которых были куплены жителями Новосибирска: Игорь Решетников рассказал, что большое внимание уделят социально незащищенным детям. Каждый день сказочный старец получает больше миллиона писем — просят как привычные игрушки и сладости, так и лопату, металлоискатель и даже сниженную ставку по ипотеке. Дед Мороз дал полезные советы тем, кто мечтает о такой же шикарной бороде (которая оказалась не из ваты): «Чтоб борода была длиной, гладкой и шелковистой, во-первых, нужно много времени. Лет двести, может быть. Во-вторых, нужно быть ближе к природе, втирать в бороду отвары и настойки из крапивы. А еще хорошо ходить в баню! Тогда волосы становятся мягкими».

Фото Аркадия Уварова