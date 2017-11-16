Мальчик из Новосибирска потребовал у Максима Галкина медаль

Трехлетний Лев Моисеев попал на шоу «Лучше всех» Первого канала.

По информации канала, передача позиционирует себя как «нетипичное шоу талантов» — в нем нет строгого жюри, а участники — дети, которым дают возможность продемонстрировать свои таланты. «Специализация» Льва — география. Малыш чувствовал себя комфортно с первого момента в студии и сразу уже спросил ведущего Максима Галкина: «А где медаль? Где достопримечательности?». В свои три года Лев знает главные достопримечательности разных стран, а также национальные флаги. В эфире «Лучше всех» мальчик легко назвал Великую Китайскую стену, Сиднейский оперный театр, Биг-Бен, Статую Свободы, в то время, как его мама наблюдала на ним из зрительного зала. По ее словам, сын мечтает посетить страны, факты о которых узнал самостоятельно.