Новосибирские ведущие победили на всероссийской битве шоуменов

Команда, в которой были трое участников из Новосибирска, выиграла полмиллиона рублей в True showman battle.

Мероприятие называет себя «самым масштабным слетом шоуменов России», его цель — повышение уровня профессионализма в этой сфере. Всего в «битве» принимало участие двести ведущих, которых поделили на десять команд по двадцать человек. Шоумены слушали известных спикеров — блогера Сергея Дружко, свадебного ведущего Сергея Негинского, победителя московского «Шоумен-2016» Дмитрия Сократилина, принимали участие в мозговых штурмах, придумывали новые интересные идеи для мероприятий и соревновались в мастерстве. В выигравшую пятьсот тысяч команду вошли три новосибирских ведущих — Евгений Гусев, Олег Светашев и Александр Плющев, которые являются резидентами профессионального сообщества «Топ10 НСК».

Фото группы True showman battle ВКонтакте