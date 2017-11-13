«Красный факел» манит китайских туристов в Новосибирск

Новосибирские театры привлекли в Столицу Сибири в четыре раза больше азиатских гостей, чем два года назад.

В 2016 году Новосибирск вошел во всероссийский проект «Красный маршрут» по знаковым объектам СССР. Сейчас он является пятым по популярности городом для туристов из Китая, после Москвы, Приморского края, Санкт-Петербурга и Амурской области. За два года Новосибирск посетили более сорока трех тысяч человек, а в 2015 — чуть более пяти. По информации Министерства экономического развития, китайцев привлекают достопримечательности, связанные с коммунистическим прошлым. Любимые места туристов из КНР — театр «Красный факел», Новосибирский театр оперы и балета, Дом Ленина, Сквер героев революции, Краеведческий музей, Музей СССР и архитектурный комплекс «Красные казармы».