Британская певица хочет взять уроки у новосибирских танцовщиц

Donmonique оценила танцевальное видео на свою песню Pilates.

Клип, который сняли ученицы школы танцев Fraules Dance Centre, выложила в интернет преподаватель школы Мария Лебедева. Танец в стиле high heels девушки выучили за три занятия, а видео сняли за час. Мария пояснила: «К нему [стилю] относится всё, что танцуют на каблуках. Я вообще люблю каблуки, с ними можно придумывать очень разнообразные танцы. Как женственные, так и дерзкие». Преподаватель отметила певицу в отрывке видео, которым поделилась в Instagram. Donmonique не только посмотрела его, но и оставила комментарий: «в шутку, я думаю, что ей очень понравилось и она хочет, чтобы мы её научили танцевать также», — рассказала Лебедева.