Новосибирск празднует юбилей Монумента Славы

Изначально для него рассматривали другие места: набережную, начало улицы Восход, конец Красного проспекта. В 1966 году Монумент было решено установить на левом берегу, на месте пустыря, где проводилась районная елка. «Просковья Павловна Шувалова была секретарь (Новосибирского горкома КПСС) по идеологии, говорит: «Ты сделал панно в сквере Героев, сделай аналогичный и о сибиряках в годы войны». Я сказал, что нет такого дома, на котором я могу сделать такое панно. Тогда она мне сказала, чтобы я искал подходящее место. Пошел искать и нашел вот этот пустырь, на котором ставили елку районную. Земля была так сильно исхожена, что трава там уже не росла. Узнал, что ничего не собираются здесь строить, пришел и сказал ей, что я нашел место. Она мне сказала делать эскиз», – вспоминает один из авторов Монумента Славы Александр Сергеевич Чернобровцев.

Монумент возводился методом «народной стройки», над его созданием трудились тысячи человек, каждый комосомолец района отработал на нем не менее двадцати часов. Торжественное открытие состоялось 6 ноября 1967 года без согласования с Министерством Культуры — новосибирский мемориал стал первым памятником с именами героев, изначально такой планировали возвести в Волгограде на Мамаевом кургане. Власти не стали запрещать уже возведенный Монумент.

Выставка открыта на Монументе Славы с 9 ноября.