В Новосибирском метро появился вагон с революционными историями

Пассажиры узнают о том, какие революционные события отразились в привычных названиях Интернационала, Коминтерна, ОСОАВИАХИМа, Большой МОПРа и Малой МОПРа, Серебренниковской, Сибревкома, Красина, Кропоткина, Фрунзе и многих других. Например, улица Революции раньше была Дворцовой, а здание театра «Красный факел» – домом ново-николаевского купеческого собрания, который после Революции занял штаб совета народных депутатов, и был позже захвачен белогвардейцами. На стенах вагона представлены фото новосибирских улиц до октябрьских событий и их современных видов, а также фотографии местных активистов.