Новосибирские пользователи смогут заработать на макулатуре

Новое мобильное приложение поможет избавиться от ненужной бумаги и получить за это деньги.

«Зарабатывай на макулатуре» дает возможность в один клик заказать бесплатные услуги по утилизации макулатуры и извлечь из этого выгоду. Стоимость одного килограмма — пять рублей, компания обещает бесплатный вывоз от ста килограммов. В приложении есть возможность подписаться на смс-уведомления, информирующие об этапах исполнения заявки и вырученной сумме. Вся собранная макулатура отправится на повторную переработку, и из нее будет изготовлена новая продукция — гофрокартон, салфетки, туалетная бумага и многое другое. Мобильное приложение действует на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской области и в Алтайском и Красноярском краях.