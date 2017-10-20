Администрация Новосибирска тестирует новую социальную рекламу
В бизнес-центре «Кронос» появился экспериментальный плакат.
Яркий баннер на первом этаже гласит «Ты добрый!». По словам заместителя начальника отдела мониторинга и информационного сопровождения министерства социального развития Новосибирской области Ирины Ледовских, сейчас реклама проходит этап тестирования в фокус-группах, если он пройдет успешно, она появится на улицах города. Слоган «Ты добрый!» - экспериментальный, и может измениться в зависимости от реакции горожан. Цель кампании администрация пока не поясняет. Плакаты размещаются распространителями рекламы на добровольной основе, министерство не расходует на это бюджетные средства.
Фото Марии Морсиной
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