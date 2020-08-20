Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров лучше не отвечать

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал агентству «Прайм», как обычно действуют телефонные мошенники: «Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты».

Он также посоветовал не перезванивать на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Мошенники стимулируют потенциальных жертв сделать это, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы не дать возможность ответить.

Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров. Куканов объяснил, что база определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Кроме мошенников определители вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков​.