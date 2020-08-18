Последнее слово по данному вопросу будет за Министерством финансов.
В Совете федерации назвали условие для новых выплат на детей до 16 лет
«Газета.ru»привела слова первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского. Он утверждает, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет зависит сразу от ряда инстанций, в том числе и от социального блока правительства. Необходимо дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку. После этого кабмин может принять соответствующее решение, но последнее слово в данном вопросе остается за министерством финансов.
По словам Рязанского, в бюджете не было заложено ресурсов на эту выплату, поэтому необходимо решение нескольких ведомств.
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