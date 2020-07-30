Михаил Мишустин распорядился выделить средства на льготы по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регионам выделят средства на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ. Их предоставят отдельным категориям граждан — ветеранам, инвалидам, пострадавшии из-за радиационных или техногенных катастроф лиц. Ожидается, что эти средства оплатят 50 % от суммы коммунальных услуг.

В Госдуме одобрили выплату на детей по 10 тысяч в августе.