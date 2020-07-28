В Новосибирской области планируют выделить дополнительные средства на пособия по безработице

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. «К сожалению, в связи с вынужденными ограничениями, вводимыми для сбережения здоровья людей от новой коронавирусной инфекции, выросла безработица. Для того, чтобы регион мог выплачивать увеличенное пособие по безработице, в Новосибирскую область из Федерального бюджета будут направлены дополнительно средства в сумме 687 млн рублей», — прокомментировал он.