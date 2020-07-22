В Новосибирской области на треть выросло число мошенничеств

В региональной прокуратуре сообщили, что по статистике за первое полугодие темп роста преступности в регионе снизился составляет 1,4%. Это ниже, чем за тот же период в 2019 году — тогда показатель был 9,3%. Рост преступности зафиксирован только в Новосибирске — на 5,2%, а в сельских районах он пошел на спад. В прокуратуре объясняют это активностью мошенников: «Такая динамика связана с увеличением выявленных фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания (на 20,3%) и ростом числа мошенничеств (на 35,6%). Большая часть преступлений последней категории совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

Из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали преступники, занимающиеся изготовлением и сбытом поддельных денег. Их активность упала на 70,4%.

Несмотря на положительную динамику, Новосибирск недавно признали самым криминальным городом России.