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СНИЛС для новорожденного в Новосибирской области теперь оформляется автоматически

Родителям нужно только быть зарегистрированными на портале Госуслуги.

СНИЛС для детей, родившихся после 15 июля 2020 года, присваивается автоматически по данным ЗАГСа, после этого он направляется в личный кабинет матери. Его больше нужно оформлять отдельно. Номер приходит через несколько дней после оформления свидетельства о рождении. Сразу после присвоения СНИЛС его можно использовать для оформления документов и получения государственных услуг, например, для оформления сертификата на материнский капитал или выплат на ребенка.

Лидия Осинцева ,
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