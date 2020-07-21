СНИЛС для новорожденного в Новосибирской области теперь оформляется автоматически

СНИЛС для детей, родившихся после 15 июля 2020 года, присваивается автоматически по данным ЗАГСа, после этого он направляется в личный кабинет матери. Его больше нужно оформлять отдельно. Номер приходит через несколько дней после оформления свидетельства о рождении. Сразу после присвоения СНИЛС его можно использовать для оформления документов и получения государственных услуг, например, для оформления сертификата на материнский капитал или выплат на ребенка.