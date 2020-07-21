Прокуратура Новосибирской области обязала центры занятости выплатить более 10 миллионов рублей безработным

Владимир Путин постановил, что потерявшим работу с 1 марта полагается пособие в размере 12130 рублей, независящее от среднего заработка. Прокуратура Новосибирской области проверила, как осуществляются эти выплаты. «Установлено, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные министерству труда и социального развития Новосибирской области, не исполняли вышеуказанные требования федерального законодательства», — сообщили в ведомстве.

Из-за этого безработные жители Новосибирской области не получили повышенную соцвыплату за период с апреля по июнь. По результатам поверки 2247 гражданам пересчитали размер пособия по безработице. Общая сумма доначисленных средств составила более 10 млн рублей.