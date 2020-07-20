Жителям региона предлагают выбрать место установки стелы в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

2 июля 2020 года Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность Кроме Новосибирска, это звание присвоено еще 19 городам. Во всех будут установлены стелы с гербом и текстом указа.

Свои предложения по месту для можно присылать на электронную почту Музея Новосибирска: muzgor@mail.ru.