В Новосибирске стали брать больше взяток

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года число коррупционных преступлений увеличилось на 30%, а число взяток — на 60%. «Отрасли не меняются. В основном, все взяточники — это сотрудники правоохранительных органов, в большем количестве это сотрудники ГУФСИН, которые берут взятки за незаконный пронос на территорию колонии запрещенных предметов. Активнее стали выявлять преступления, связанные со взятками, которые дают преподаватели», — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

С начала года к ответственности привлекли около 480 должностных лиц.