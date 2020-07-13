«Удобно, выгодно, безопасно»: все районы и поселения Новосибирской области подключили к системе электронного документооборота

На оперативном совещании 13 июля Андрей Травников поставил задачу усилить использование электронного документооборота в муниципалитетах Новосибирской области. «Во-первых, это удобно. Раньше к концу рабочего дня на столе копился ворох документов, то сегодня все эти документы — в электронном виде, и рабочий стол свободен. Если пользуешься мобильными устройствами для работы с СЭДД, то фактически круглосуточно, в режиме 7/24, имеешь доступ к любым документам, где бы ни находился.

Во-вторых, это еще и выгодно. Экономим на бумаге, экономим на доставке бумажных документов из подразделения в подразделение.

В-третьих, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции это и безопасно. Мы не понимаем до конца, как передается вирус от человека к человеку, поэтому исключение движения бумажных документов тоже обеспечивает дополнительную эпидемиологическую безопасность», — сообщил губернатор.

Он также уточнил, что в разных муниципалитетах подход к внедрению электронного документооборота разный — у кого-то сто процентов использования функционала, у кого-то всего лишь двадцать процентов. К 2022 году в Новосибирской области планируется достичь 90% внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота при 100% охвате.