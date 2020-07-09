За 5 месяцев 2020 года в Новосибирске закрылись почти 10 тысяч юрлиц и ИП

С января по май 2020 года свою деятельность решили прекратить 5,99 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это на 100 человек больше, чем в 2019 году. У юридических лиц статистика лучше: решение о ликвидации приняли 3,7 тысяч, это на 43% меньше, чем в прошлом году.

Однозначно связывать результаты с пандемией нельзя. Эксперты говорят, чтопредприниматели не закрывают свое дело так быстро, даже если уже приняли такое решение. Поэтому эффект может быть растянутым во времени. Правильнее будет позже сравнить 2020 год с 2019.