Избирком сообщил, что миллион жителей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Новосибирской области

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила: «Голосование прошло легитимно, в спокойной обстановке. Большинство поступивших на нашу горячую линию обращений не связаны с процедурой голосования, в большей степени вопросы касались соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на участках». По данным Избиркома, за одобрение предложенных изменений в Конституцию России проголосовало 70,78%, против — 28,24%.

Более полумиллиона человек проголосовали за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей проходил параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. «Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьемся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений», — сказал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов.