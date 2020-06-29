Об этом бизнесменов предупредили в самом ведомстве.
Новый способ: мошенники в Новосибирске стали угрожать предпринимателям проверками прокуратуры
Мошенники представляются сотрудниками прокуратуры и сообщают о проверке в связи с мерами, принятыми из-за коронавируса. Затем злоумышенники обещают лояльное отношение взамен на взятку. Деньги мошенники просят перевести на банковскую карту или счет мобильного телефона.
В прокуратуре Новосибирской области подчеркнули, что такие предложения незаконны и попросили сообщать о подобных звонках дежурному прокурору региона по номеру 210-28-15.
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