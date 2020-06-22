В Новосибирске предложили установить памятник врачам, умершим от коронавируса

Идею нового памятника предложили две организации — «Гражданский патруль» и профсоюз «Действие». Общественники начали собирать подписи и уже нашли подходящее место. По их задумке, новый памятник можно установить в сквере «Альгамбра» рядом с площадью Кондратюка.

Руководитель местного отделения «ГП» Ростислав Антонов объяснил, что во время пандемии врачам уделяется много внимания, но как только коронавирус пойдет на спад, о них забудут. Им придется работать в аварийных больницах, за свой счет покупать защитные средства. Поэтому памятник врачам необходим, как напоминание об их подвиге.